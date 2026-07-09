Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu?
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 7 yıllık eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Evini ayıran Baysal'ın anlaşmalı boşanma planının ise çekişmeliye döndüğü öğrenildi.
Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın, 7 yıllık eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtığı ve çiftin evlerini ayırdığı öğrenildi.
Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gerekçe olarak gösterildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, boşanma süreci devam ederken ortak yaşadıkları evi de ayırdı. Ünlü oyuncunun şu sıralar İzmir'de ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.
Baysal, evliliği anlaşmalı olarak sonlandırmak isterken Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması üzerine süreç çekişmeli davaya dönüştü.
Boşanma süreciyle ilgili ortaya çıkabilecek iddiaların ve spekülasyonların önüne geçmek isteyen Deniz Baysal'ın mahkemeden gizlilik kararı da aldırdığı öğrenildi.
2019 yılında Çeşme'de görkemli bir düğünle dünyaevine giren çiftin evliliklerini sonlandırma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düştü.