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Halk TV Magazin Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu?

Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu?

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 7 yıllık eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Evini ayıran Baysal'ın anlaşmalı boşanma planının ise çekişmeliye döndüğü öğrenildi.

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Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu? - Fotoğraf: 1
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Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın, 7 yıllık eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtığı ve çiftin evlerini ayırdığı öğrenildi.

Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu? - Fotoğraf: 2
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Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gerekçe olarak gösterildi.

Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu? - Fotoğraf: 3
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, boşanma süreci devam ederken ortak yaşadıkları evi de ayırdı. Ünlü oyuncunun şu sıralar İzmir'de ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.

Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu? - Fotoğraf: 4
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Baysal, evliliği anlaşmalı olarak sonlandırmak isterken Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması üzerine süreç çekişmeli davaya dönüştü.

Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu? - Fotoğraf: 5
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Boşanma süreciyle ilgili ortaya çıkabilecek iddiaların ve spekülasyonların önüne geçmek isteyen Deniz Baysal'ın mahkemeden gizlilik kararı da aldırdığı öğrenildi.

Evleri ayıran Deniz Baysal boşanma davası açtı! 7 yıllık evlilik bitiyor mu? - Fotoğraf: 6
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2019 yılında Çeşme'de görkemli bir düğünle dünyaevine giren çiftin evliliklerini sonlandırma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düştü.

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