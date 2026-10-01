Ev sahibi oldu ama kapıda kaldı: Ezgi Mola 1 yıl sonra anahtarı aldı

Son yıllarda sanat ve cemiyet hayatında hızla yayılan "yurt dışından gayrimenkul alma" akımına uyan Ezgi Mola, 2023 yılında rotasını İspanya'ya çevirmişti. Tercihini Barcelona’nın tarihi dokusu ve hareketli gece hayatıyla ünlü El Born bölgesinden yana kullanan Mola, buradan bir daire satın alarak geleceğine yatırım yaptı. Ancak Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu yatırım, kısa sürede içinden çıkılması güç bir mülkiyet krizine dönüştü. Mola'nın boş duran dairesi, kentin sokaklarını mesken tutan organize bir grup tarafından adım adım ele geçirildi.

SİSTEMİN AÇMAZI: OKUPA

İspanya'da boş konutları barınma, sosyal ya da kültürel gerekçeler öne sürerek rıza dışı sahiplenen ve kendilerini 'okupa’ olarak adlandıran hareketin savunucuları, Ezgi Mola'nın evine yerleşti. Kapı kilidini değiştirip mülkü kendi yaşam alanlarına çeviren gruba karşı Mola, durumu fark eder etmez İspanyol makamlarına başvurdu ve avukatı aracılığıyla yasal mekanizmaları çalıştırdı.

Fakat Mola'nın asıl kabus burada başladı: İspanya yasalarındaki mülkiyet boşlukları ve işgalcilere tanınan yasal koruma kalkanı, tahliye süreçlerini yıllarca süren bir belirsizliğe hapsediyordu. Hak sahibinin kendi mülküne adım dahi atamadığı, buna karşılık yabancıların başkasının evinde hiçbir bedel ödemeksizin elini kolunu sallayarak yaşadığı bu cezasızlık iklimi, Mola için aylarca süren yıpratıcı bir bekleyişe dönüştü.

BİR YILIN ARDINDAN GELEN TAHLİYE

Yaşanan krizin perde arkasını ve sürecin ilk ayrıntılarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesine taşımıştı. Tahliye davalarının yıllara yayılması ihtimali nedeniyle büyük bir kaygı ve güvenlik endişesi yaşayan Ezgi Mola için sevindirici haber yaklaşık bir yıl sonra geldi.

Cankurt bugünkü yazısında, Mola'nın hukuk mücadelesini kazandığını ve anahtarını teslim aldığını duyurdu. Cankurt'un da köşesinde ironik bir dille not düştüğü gibi; Mola artık evini bir daha boş bırakmamak üzere derin bir nefes aldı.