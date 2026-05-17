Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Eurovision şampiyonundan Türkiye'ye mesaj!

Eurovision şampiyonundan Türkiye'ye mesaj!

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” şarkısıyla şampiyon oldu. İsrail'i geride bırakan Dara, şampiyonluğunun ardından Türkiye'ye de mesaj gönderdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali dün akşam Viyana'da düzenlendi. 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Bulgaristan oldu.

Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, "Bangaranga" isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.

Eurovision şampiyonundan Türkiye'ye mesaj! - Resim : 1

İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Eurovision 2026'nın galibi Bulgaristan oldu!Eurovision 2026'nın galibi Bulgaristan oldu!

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER"

İsrail'e 173 puan fark atarak şampiyon olan Dara, Türk hayranlarına da mesaj gönderdi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Dara, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz (Türkçe) çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim."

Eurovision şampiyonundan Türkiye'ye mesaj! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eurovision Bulgaristan Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro