Eurovision şampiyonundan Türkiye'ye mesaj!

İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali dün akşam Viyana'da düzenlendi. 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Bulgaristan oldu.

Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, "Bangaranga" isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.

İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER"

İsrail'e 173 puan fark atarak şampiyon olan Dara, Türk hayranlarına da mesaj gönderdi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Dara, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz (Türkçe) çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim."