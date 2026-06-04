Eşref Rüya’nın yıldızı yeni dizisini seçti
Final yapmaya hazırlanan “Eşref Rüya” dizisinin Kadir’i Görkem Sevindik, yeni projesini seçti. Ünlü oyuncu, Adana’da çekilecek “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde Ceyhun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren televizyon dünyasında transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Final yapmaya hazırlanan “Eşref Rüya” dizisinin ünlü oyuncularından Görkem Sevindik, yeni projesini dizisi ekranlara veda etmeden seçti.
Sevindik, Adana’da çekilecek yeni dizi “Güneşin Doğduğu Yer” ile anlaşma sağladı. Ünlü oyuncu, hikayesi Almanya’dan Adana’ya uzanan yapımda “Ceyhun” karakterine hayat verecek.
DİZİNİN İSMİ DEĞİŞTİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk olarak “Seni Yazdım Kalbime” ismi düşünülen dizi isim değişikliğine giderek “Güneşin Doğduğu Yer” adını aldı. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturacak.
Dizinin çekimlerinin, yenilenen “Bir Zamanlar Çukurova” konağında gerçekleştirileceği öğrenildi.
Dizide Sibel Taşçıoğlu “Celadet”, Uğur Güneş ise “Kenan” karakterleriyle anne-oğulu canlandıracak.
Haziran sonunda Adana’da sete çıkması planlanan dizinin hazırlıkları sürerken, yapım ekibinin başrol kadın karakter Tina için kapsamlı oyuncu arayışına devam ettiği belirtildi.