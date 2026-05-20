Eşref Rüya'nın bitme nedeni kıskançlık krizi mi? Aslıhan Malbora sessizliğini bozdu
Eşref Rüya için verilen final kararının arkasında Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora olduğu öne sürülmüştü. Sessizliğini bozan Malbora, iddialara yanıt verdi.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi için final kararı alındı.
3. sezonunun olması beklenen dizi için alınan final kararının ardından sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Eşref Rüya’nın bitme nedeni olarak, Aslıhan Malbora’nın sevgilisi Çağatay Ulusoy’u kıskanması ve bu yüzden seti sık sık ziyaret etmesi öne sürüldü.
"MAALESEF İNSANLAR ÇOK KÖTÜLEŞMİŞ"
Gündem olan bu iddianın ardından Aslıhan Malbora sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre, iddiaları yalanlayan Malbora, şu ifadeleri kullandı:
"Sürekli sete gidiyormuşum falan... Kim söylüyor? Lütfen gidip yetkili birine sorun. Zaten cevabı alacaksınız. Maalesef insanlar çok kötüleşmiş, art niyetleşmiş. Hiç öyle bir şey yok, hiçbir ilgisi yok. Zaten koca koca işlerin bitişinin, herhalde benimle ilgisi olamaz."
