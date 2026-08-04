Eski Victoria's Secret meleği Devon Windsor İstanbul'da: Burcu Esmersoy'dan dikkat çeken yorum

Eski Victoria’s Secret meleği Devon Windsor, eşi Johnny Dex ile İstanbul’a geldi. Ünlü çifte İstanbul tatilleri sırasında kızları Enzo Elodie ile Celine Blue’da eşlik etti.

Ünlü model ailesiyle birlikte İstanbul’un tarihi lokasyonlarından biri olarak da kabul edilen Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. İstanbul tatilinin deyim yerindeyse her dakikasını sosyal medyadan paylaşan güzel modelin paylaşımlarına beğeni yağdı.

“İSTANBUL’DA PLANSIZ BİR MOLA”

Yaklaşık 4.5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşımlarını peş peşe gerçekleştiren Windsor, paylaştığı fotoğraflara “ İstanbul’da plansız bir mola” notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Dünyaca ünlü modelin paylaşımları sosyal medyada kısa sürede ilgi çekmesi nedeniyle viral hale geldi.







BURCU ESMERSOY’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM



Devon Windsor’un pes peşe yaptığı paylaşımlara Burcu Esmersoy’un yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı. Esmersoy yorumunda şu ifadelere yer verdi: “Güzel ülkemize ve onun en parlak mücevheri olan İstanbul’a hoş geldiniz”