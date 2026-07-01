Eski manken Şenol İpek'e nişanlısından şok dava! "Evlilik vaadiyle 3 buçuk milyon liramı çaldı"

Eski manken Şenol İpek'e, eski nişanlısı Sevil S. tarafından dava açıldı. Sevil S., evlilik vaadiyle güvenini kazandığını öne sürdüğü İpek'e 3 milyon 500 bin TL verdiğini, daha sonra ise benzer şekilde başka bir kadından da milyonlarca lira aldığını öğrenince ilişkiyi bitirdiğini belirtti. Sevil S., itibarının zedelendiğini öne sürerek Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Dava dosyasındaki iddialara göre 31 Mart 2025'te sevgili olan Sevil S. ile Şenol İpek, kısa süre içinde nişanlandı. İpek'in, Sevil S.'nin İzmir'deki evine taşındığı ve çiftin Nisan 2026 için Çeşme Belediyesi'nden nikah günü aldığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, "Evlilik vaadiyle 3 buçuk milyon liramı çaldı" diyen Sevil S., nişanlılık sürecinde Şenol İpek'in çeşitli gerekçeler öne sürerek kendisinden toplam 3 milyon 500 bin TL aldığını iddia etti.

O TELEFON HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre Sevil S., ilişkilerinde bir yılı geride bıraktıktan sonra Koray isimli bir kişiden telefon aldı. Arayan kişi, İsviçre'de yaşayan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmenin ardından Sevil S., Şenol İpek'in kendisiyle ilişki yaşadığı dönemde aynı zamanda G.A. isimli başka bir kadınla da duygusal ilişki içinde olduğunu öğrendi.

ONDAN DA 4 MİLYON 500 BİN TL ALDI İDDİASI

G.A., Şenol İpek'in kendisinden de 4 milyon 500 bin TL aldığını Sevil S.'ye anlattı. Bu iddiaların ardından Sevil S., nişanlısıyla ilişkisini sonlandırdı.

3 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Sevil S., geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Şenol İpek hakkında 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Mahkemeye sunduğu dilekçede, ilişkinin evlilik tarihinin belirlendiği ciddi bir nişanlılık sürecine dönüştüğünü, güven duygusunun sistematik şekilde kötüye kullanıldığını ve bu nedenle maddi ile manevi açıdan büyük yıkım yaşadığını öne sürdü.

Dilekçede ayrıca, Şenol İpek'in evlilik iradesi oluşturduğu görüntüsüyle hem ailesi hem de yakın çevresi nezdinde güven tesis ettiği, ancak iddia edilen davranışları nedeniyle Sevil S.'nin itibarının, psikolojisinin ve güven duygusunun zarar gördüğü ifade edildi.