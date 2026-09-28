Eşi Feyza Altun'u aldattı: Mesajları tek tek paylaştı

Feyza Altun, bu kez İlker Sungurlar hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Altun, Instagram hesabında Sungurlar’a ait olduğunu belirttiği bazı özel mesajların ekran görüntülerini paylaştı. İlk paylaşımlarında isim vermeyen Altun, ayrılık sonrasında kısa sürede yeni bir ilişkiye başlayan kişiler üzerinden takipçilerine soru yöneltti.

Altun, “Aşk acısı çekerken birini bulunca ona yara bandı mı diyoruz, oyuncak mı diyoruz?” diye sordu.

Takipçilerinden gelen “harcanacak”, “maske”, “çöp poşeti”, “ağrı kesici” ve “yedek lastik” gibi yanıtları da paylaşan Altun, sonraki paylaşımlarında bu soruyu neden sorduğunu açıkladı.

"BENİ İKİ AY KANDIRDI"

Altun, paylaştığı mesajların İlker Sungurlar’a ait olduğunu belirterek Sungurlar’ın yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğünü öne sürdü.

Bir mesajın üzerine Altun, "Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ben yoluma bakmadım. Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor" ifadelerini yazdı.

Başka bir ekran görüntüsünde ise karşı tarafın "Kimseyle değilim, işteyim" dediği görülüyordu.

Altun bu mesajın ardından, "Beni böyle böyle iki ay kandırdı, ben de inandım. O sıradaki görüşmelerimizden bahsetmiyorum bile" paylaşımını yaptı.

"ON YILIMI VERDİĞİM ADAM İLİŞKİMİZİ BÖYLE BİTİRDİ"

Geçmişte ayrılıp yeniden bir araya gelen çiftin yaklaşık 10 yıllık ilişkisine de değinen Altun, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

“On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi.”

Altun, 2021 yılında Sungurlar ile dünya evine girmişti. Nikahlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.