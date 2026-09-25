Ersan Diamond'da ortalık karıştı! Kavgalı toplantı karakolda bitti

Sosyal medyada adı sık sık gündeme gelen "Ersan Diamond" isimli şirkette dün saat 10.30 sıralarında yapılan bir toplantı tartışmaya döndü. Şişli'deki toplantıya şirket sahibi Ersan Gülmez ile çalışanlar Tugay Uçar, Resul Altunbaş ve Yusuf Sevim katıldı.

ÜÇ ÇALIŞAN BİRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Uçar, Altunbaş ve Sevim, toplantı sırasında Gülmez'in kendilerine küfür, hakaret ve tehditte bulunduğunu öne sürerek polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine "tehdit-hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve Ersan Gülmez'in ifadesine başvurulması istendi.

GÜLMEZ DE KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU

İfade vermek üzere polis merkezine gelen Ersan Gülmez, bu kez kendisi şikayetçi oldu. Gülmez, çalışanı Tugay Uçar'ın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürdü. Diğer iki çalışan Resul Altunbaş ve Yusuf Sevim hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirtti.

KARŞILIKLI DOSYA, SERBEST TARAFLAR

Süreç sonunda ortada, taraflar arasında karşılıklı verilmiş ifadeler ve şikayet dilekçeleri kaldı. Üç çalışanın şikayeti Ersan Gülmez'i, Gülmez'in şikayeti ise yalnızca Tugay Uçar'ı hedef alıyor. Dosya bu haliyle adli makamların önünde.