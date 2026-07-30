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Halk TV Magazin Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede

37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu şef Eren Kaşıkçı son yolcuğuna uğurlandı. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazeye katıldı.

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Dün akşam Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Masterchef şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.

37 yaşında hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın naaşı, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

Cenazede Kaşıkçı'nın eşi, annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. Masterchef yarışmasının jürileri olan şef Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazeye katıldı. Yalçınkaya, Eren Kaşıkçı’nın acılı annesini teselli etmeye çalıştı.

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Eren Kaşıkçı, saat 17.00 sıralarında arkadaşı Mikail M. tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor.

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede - Resim : 2

Eren Kaşıkçı'nın ortağı konuştu! Ölümündeki ilk şüpheyi açıkladıEren Kaşıkçı'nın ortağı konuştu! Ölümündeki ilk şüpheyi açıkladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. (DHA)

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede - Resim : 4

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede - Resim : 5

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede - Resim : 6

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazede - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ölüm Cenaze
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