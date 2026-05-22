Yoğun bakımda tedavisi süren Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, dün entübe edildi. İnanır'ın sağlık durumu hakkında son durumu yeğeni Levent İnanır açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre, usta sanatçının yeterince oksijen alamadığını söyleyen Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:

"Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın' dedi."

"AKCİĞERDE TÜMOR GÖRÜLDÜ" DEDİ

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, dün yaptığı açıklamada çok riskli bir durum ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: