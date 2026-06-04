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Halk TV Magazin Emel Sayın'dan üzen haber! 'Tedavi görmem gerekiyor'

Emel Sayın'dan üzen haber! 'Tedavi görmem gerekiyor'

Usta sanatçı Emel Sayın, "kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor" diyerek, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği konserleri ertelediğini duyurdu.

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Emel Sayın'dan üzen haber! 'Tedavi görmem gerekiyor'

Emel Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını üzen bir haber paylaştı. Ünlü sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği konserlerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Emel Sayın yaptığı paylaşımda, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirtti. Konserlerin ertelendiğini üzülerek ifade eden sanatçı, hayranlarından anlayış beklediğini dile getirdi.

Emel Sayın'dan üzen haber! 'Tedavi görmem gerekiyor' - Resim : 1

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"KISA BİR SÜRE TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR"

Sağlık durumuyla ilgili detaylara da değinen Sayın, "Çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu kararı neden aldıklarına dair detaylı açıklamayı yayınlayacağı bir video ile paylaşacağını duyuran Emel Sayın, mesajını "Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum" sözleriyle noktaladı.

Emel Sayın'dan üzen haber! 'Tedavi görmem gerekiyor' - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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