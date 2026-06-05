Emel Sayın hastalığını açıkladı: Konserlerini iptal etmişti

Ünlü sanatçı Emel Sayın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirmişti. Sağlık sorunları nedeniyle iki konserini iptal ederek ileri bir tarihe erteleyen sanatçı, sağlık durumunu anlattı.

Konserlerin iptal etmesinin ardındaki nedenin, uzun süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığının son dönemde şiddetlenmesi olduğu öğrenildi.

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sayın, yıllardır hafif seyreden vertigonun son günlerde daha fazla etkisini göstermeye başladığını söyledi.

"DOKTORUMU DİNLEYEREK KONSERLERİ ERTELEMEK MECBURİYETİNDE KALDIK"

Doktorunun önerisiyle konserleri ertelediğini söyleyen Sayın, şu ifadeleri kullandı:

"Vertigo diye bir kulak rahatsızlığı var; bu bende yıllardır vardı ama çok hafif seyrediyordu, onunla baş edebiliyordum. Ancak son günlerde biraz fazla baş dönmeleri başladı. Bunun için doktoruma gittim. Uzun tetkikler ve yeniden yapılan muayenelerden sonra doktorum bu konseri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Sendeleme, Allah korusun düşme gibi durumlar olabileceğini, bunun biraz riskli yaratabileceğini belirtti. Tabii ki doktorumu dinleyerek konserleri ertelemek mecburiyetinde kaldık.

"ÜÇ AYLIK BİR İLAÇ TEDAVİSİ ALACAĞIM"