Efsane sanatçıdan acı haber! Doğum gününe bir ay kala hayatını kaybetti

Pop art akımının en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen İngiliz ressam David Hockney’den sanat dünyasını yasa boğan haber geldi. Ünlü sanatçının 88 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya çapında tanınan ressam David Hockney’nin 11 Haziran’da evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm haberini sanatçının yayıncısı Erica Bolton duyurdu.

Bolton yaptığı açıklamada, “20. ve 21. yüzyıl modern sanatının önemli figürlerinden biri olan David Hockney, 11 Haziran 2026 tarihinde evinde huzur içinde vefat etti” ifadelerini kullandı.

89’UNCU YAŞ GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Ölümüyle sanat dünyasını derinden sarsan Hockney’nin 89’uncu doğum gününü kutlamasına yalnızca bir ay kalmıştı.

1960’lı yıllarda pop art akımının yükselişinde önemli rol oynayan David Hockney, eserleriyle uluslararası üne kavuştu.

REKOR KIRAN TABLOSUYLA TARİHE GEÇMİŞTİ

Hockney’nin en bilinen eserlerinden biri olan havuz temalı tablosu, 2018 yılında düzenlenen bir müzayedede 90,3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Bu satışla birlikte Hockney, o dönemde yaşayan sanatçılar arasında müzayedede en yüksek fiyata satılan eserin sahibi olarak tarihe geçmişti.

FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Ünlü sanatçı son yıllarda çeşitli sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Hockney 2013 yılında felç geçirmişti.