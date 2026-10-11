Eda Ece: Öpüşme ve açık sahne çekmiyorum!

Ünlü oyuncu Eda Ece, evlilik ve çocuk sahibi olduktan sonra oynadığı karakterleri seçerken uyduğu kuralları anlattı. Projelerinde öpüşme sahnesi ve açık sahneler çekmediğini açıkladı.

Şimdilerde Tuzlu Kahve dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Eda Ece, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu.

"ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKMİYORUM"

Yer aldığı projeleri seçerken bazı kuralları olduğunu belirten 36 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum, dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan sonra, evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye başladım. Önceden zaten öyle karakterler pek oynamadım, hep televizyonda olduğum için televizyonlarda da öyle şeyler yok. Ama olanı da artık yapmıyorum.

"YAŞADIĞIN TOPLUMU AŞAMIYORSUN"

Kaan Yıldırım'la Sonunda Sen diye Netflix'e film çektik ve bir aşk filmiydi, 14 Şubat filmi kodluydu. Hiç öpüşmedim mesela. O da gayet güzel izlendi, çok uzun süre top 10’da kaldı, kendince umarım başarılı olmuştur. Onu da yapmıyorum, ona göre de karakter seçiyorum çünkü. Şimdi yaşadığın toplumu ve şeyleri aşamıyorsun.

"BAZI OYUNCU ARKADAŞLARIM BUNA KIZACAKTIR"

Ben eleştirmiyorum, yapan rol arkadaşımı da eleştirmiyorum. Ben kendim bir yabancı dizi, film ya da bir Türk dizisi izlediğimde öpüşeni eleştirmiyorum, açık sahneleri ben eleştiren bir insan değilim ama ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum, belki bazı oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır, onlar yapabilirler yani istediklerini oynayabilirler, inşallah Oscar alırlar.

"BEN BU FEDAKARLIĞA OKEY DİYEBİLİRİM"

Ben kimseyi kıskanan biri de hiçbir zaman olmadım. Kariyerimde benim hırsımın bir limiti var. Benim yapmak istediklerimin de bir limiti var. Ben mesela ailem olmasından hoşlanıyorum, eşim olmasından, çocuğum olmasından, hoşlandığım şeyler başka, keyif aldığım... Ben bu fedakarlığa okey diyebilirim, bazıları demez."