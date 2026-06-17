Ece İrtem gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

15 Haziran Pazartesi günü Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine ünlü oyuncunun ailesi ve arkadaşları katıldı. İrtem'i genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Ayakta durmakta güçlük çeken anne Nuriye İrtem'e yakınları destek oldu.

Cenazeye katılan isimler arasında ünlü oyuncu Gürkan Uygun da vardı.

"ÜÇ GÜN ÖNCE MESAJLAŞMIŞTIK"

Arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz çok severdik. Çok yakındık yani. Üç gün önce mesajlaşmıştık. Audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük arkadaşlarımızla."

İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.