Ünlü sunucu Ece Erken, katıldığı YouTube programında hayatına dair radikal bir karar aldığını duyurdu. Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” programına konuk olan Erken, yurt dışına yerleşme hazırlığında olduğunu ve Türkiye'den ayrılacağını açıkladı.

Radikal bir değişimin eşiğinde olduğunu belirten Ece Erken, “Kendimle alakalı çok önemli bir karar aldım. Yanlış anlaşılmasın, bir şeylerden kaçmak için değil; benim için yeni umutların olduğu yeni bir kapı” ifadelerini kullandı.

DUBAİ’YE YERLEŞİYOR

Almış olduğu bu kararın merkezinde oğlu Eymen’in yer aldığını ifade eden Erken, "Anne olduktan sonra artık kendiniz için yaşamıyorsunuz, önceliğiniz evladınız oluyor. Evladımın eğitimi için Dubai'ye yerleşmeye karar verdim. Bir ayağım yine burada olacak. Annem var çünkü ama Dubai'de Eymen'in eğitimi için, okulu için, sosyal çevresi için, kendini yetiştirebilmesi için bir hayat kurmak üzere gidiyorum. " dedi.

"HER AN KÖTÜ BİR HABERLE UYANACAKMIŞIM GİBİ GELİYOR"

Erken, bu kararın ardındaki psikolojik etkenlere de değindi:

"Ülkemi çok seviyorum ama geleceği bazen göremiyorum. Oğlumla da alakalı. Her an her şey olabilecekmiş gibi geliyor. Her an kötü bir haberle uyanacakmışım gibi geliyor."

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Erken, "Ocak'ta gidiyorum, bir sürü mesaj gelmiş Dubai'de yaşayan Türklerden. Çok tatlısınız, görüşürüz. İşlemlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.