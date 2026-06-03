Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosunda görüntülenerek yolculara büyük bir sürpriz yaşattı. 56 yaşındaki yıldızın metroda ortaya çıkması, 5 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Jennifer Lopez’in metroya binmesi, yolcular arasında şaşkınlık yarattı. Lopez’in bu yolculuğunun Kareem Rahma’nın internet talk show’u Subway Takes için yapılan bir çekimin parçası olduğu ortaya çıktı. Programda ünlü isimlerin metroya binerek kısa röportajlar verdiği belirtildi.

YENİ FİLMİNİN TANITIMINI YAPTI

Ünlü yıldızın metro yolculuğunun aynı zamanda yeni filmi Office Romance’ın tanıtımı için gerçekleştirildiği öğrenildi. Lopez'in oldukça enerjik olduğu ve yüksek sesle sohbet edip kahkahalar attığı ifade edildi.

5 YIL SONRA YENİDEN METROYA BİNDİ

Jennifer Lopez en son yaklaşık 5 yıl önce metroda görülmüştü. O yolculuk da, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve programının bir parçasıydı.