Dünyaca ünlü yıldız düğün kutlamasına servet ödedi!

3 Grammy ödülü alan 30 yaşındaki Dua Lipa'nın sevgilisi Callum Turner'la aldığı evlilik kararınından yaptığı sade nikahla konuşulmuştu. Düğünün ardından yaptığı kutlamaya 62 milyon TL harcadığı söylentilerinin hızla yayılması ünlü yıldızı yeniden odak haline getirdi

Callum Turner ile ilişkisini evliliğe taşıyanünlü şarkıcı düğününün deyim yerindeyse her karesini paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel yıldız bir anda dünya magazininin de gündemine oturdu.

SADE NİKAH TÖRENİ

Londra'da yakın aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade törenle dünyaevine giren çift gösterişten uzak bir organizasyonla evlendi. Çiftin nikahı samimi atmosferiyle dikkat çekti.

3 GÜNDE 62 MİLYON TL

Palermo ve Bagheria'da düzenlediği üç günlük organizasyonun yaklaşık 1,5 milyon sterline yani yaklaşık 62 milyon TL'ye mal olduğu belirtiliyor.