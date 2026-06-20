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Halk TV Magazin Dünyaca ünlü yıldız düğün kutlamasına servet ödedi!

Dünyaca ünlü yıldız düğün kutlamasına servet ödedi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde oyuncu Callum Turner ile hayatını birleştirdi. Lipa, düğün gününden romantik anlara milyonlarca beğeni yağdı. Ünlü yıldız sade nikahı kadar kutlama bütçesi de olay oldu.

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Dünyaca ünlü yıldız düğün kutlamasına servet ödedi!
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3 Grammy ödülü alan 30 yaşındaki Dua Lipa'nın sevgilisi Callum Turner'la aldığı evlilik kararınından yaptığı sade nikahla konuşulmuştu. Düğünün ardından yaptığı kutlamaya 62 milyon TL harcadığı söylentilerinin hızla yayılması ünlü yıldızı yeniden odak haline getirdi

Callum Turner ile ilişkisini evliliğe taşıyanünlü şarkıcı düğününün deyim yerindeyse her karesini paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel yıldız bir anda dünya magazininin de gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü yıldız düğün kutlamasına servet ödedi! - Resim : 1

SADE NİKAH TÖRENİ

Londra'da yakın aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade törenle dünyaevine giren çift gösterişten uzak bir organizasyonla evlendi. Çiftin nikahı samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü yıldız düğün kutlamasına servet ödedi! - Resim : 2

3 GÜNDE 62 MİLYON TL

Palermo ve Bagheria'da düzenlediği üç günlük organizasyonun yaklaşık 1,5 milyon sterline yani yaklaşık 62 milyon TL'ye mal olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Düğün Londra
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