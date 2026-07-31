Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı

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Eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Serik'teki bir otele gelen Pedro Porro'nun yaklaşık bir hafta bölgede konaklayacağı öğrenildi. Sezonun ve Dünya Kupası'nın yorgunluğunu atan yıldız futbolcu, ailesiyle keyifli anlar yaşadı.