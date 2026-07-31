Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı
Tottenham'ın İspanyol yıldızı Pedro Porro, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamasının ardından tatil için Antalya'yı seçti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un İspanyol yıldızı Pedro Porro, yoğun geçen sezonun ardından tatil için rotasını Türkiye'ye çevirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapıyor.
Eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Serik'teki bir otele gelen Pedro Porro'nun yaklaşık bir hafta bölgede konaklayacağı öğrenildi. Sezonun ve Dünya Kupası'nın yorgunluğunu atan yıldız futbolcu, ailesiyle keyifli anlar yaşadı.
Porro, tatili boyunca çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih etti. Su parkındaki kaydıraklarda çocuklarıyla eğlenen yıldız futbolcu, yunus gösterilerini izledi ve otelde düzenlenen çeşitli aktivitelere katıldı.
Gün boyunca ailesiyle birlikte vakit geçiren başarılı sağ bekin neşeli halleri dikkat çekti.
Pedro Porro, Temmuz 2026'da İspanya Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası zaferi yaşayarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Turnuvada attığı kritik gollerle şampiyonluk yolunda önemli rol oynadı. (DHA)