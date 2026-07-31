Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı

Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı

Tottenham'ın İspanyol yıldızı Pedro Porro, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamasının ardından tatil için Antalya'yı seçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı - Fotoğraf: 1
1 6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un İspanyol yıldızı Pedro Porro, yoğun geçen sezonun ardından tatil için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı - Fotoğraf: 2
2 6

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapıyor.

Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı - Fotoğraf: 3
3 6

Eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Serik'teki bir otele gelen Pedro Porro'nun yaklaşık bir hafta bölgede konaklayacağı öğrenildi. Sezonun ve Dünya Kupası'nın yorgunluğunu atan yıldız futbolcu, ailesiyle keyifli anlar yaşadı.

Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı - Fotoğraf: 4
4 6

Porro, tatili boyunca çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih etti. Su parkındaki kaydıraklarda çocuklarıyla eğlenen yıldız futbolcu, yunus gösterilerini izledi ve otelde düzenlenen çeşitli aktivitelere katıldı.

Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı - Fotoğraf: 5
5 6

Gün boyunca ailesiyle birlikte vakit geçiren başarılı sağ bekin neşeli halleri dikkat çekti.

Dünya Kupası'nı kaldırdı, soluğu Antalya'da aldı - Fotoğraf: 6
6 6

Pedro Porro, Temmuz 2026'da İspanya Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası zaferi yaşayarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Turnuvada attığı kritik gollerle şampiyonluk yolunda önemli rol oynadı. (DHA)

Antalya Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro