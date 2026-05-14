Dünya Kupası finalinde dev sürpriz! Madonna'dan Shakira'ya...

FIFA, 19 Temmuz'da gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası Finali için müzik tarihine geçecek bir "Devre Arası Şovu" planladığını duyurdu.

Final maçının oynanacağı New York New Jersey Stadyumu, müzik dünyasının en büyük ikonlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre final gecesinde; Madonna, Shakira ve BTS aynı sahneyi paylaşacak. Bu dev organizasyonun küratörlüğünü ise Coldplay grubunun solisti Chris Martin üstleniyor.

FİNAL TARİHİNDE BİR İLK

Bu dev şov, sadece bir eğlence organizasyonu olmanın ötesinde, FIFA tarihinde bir ilki temsil ediyor. "Daha büyük bir amaç" sloganıyla yola çıkan organizasyon, FIFA Küresel Vatandaş Eğitim Fonu'nu (FIFA Global Citizen Education Fund) destekliyor.

Bu kampanya, dünya çapındaki çocukların kaliteli eğitime ve futbola erişimini artırmak için tam 100 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası maçları için satılan her biletten 1 dolar, otomatik olarak eğitim fonuna aktarılacak.