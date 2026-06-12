Dünya Kupası açılışında yıldızlar geçidi! Shakira geceye damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaşmanın başlamasından 2 saat önce yapılan törende adeta görsel şölen sunuldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahneye çıktı. Shakira'nın performansı gecenin en çok konuşulan konularından biri olurken sosyal medyada da gündem oldu.

Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.

DÜNYA KUPASI MARŞI İLK KEZ OKUNDU

Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi.

Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı.

Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi. Açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. (AA)