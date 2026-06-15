Dün doğum günü olan Ece İrtem'in ölümü yürek yakarken eski röportajı gündem oldu: 'Allahım bana yardım et'

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu bugün 35 yaşında yaşamını yitirdi. Dün doğum günü olması yürek yakarken, genç oyuncunun ani ölümünün ardından geçmişte verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

14 Haziran doğumlu olan Ece İrtem'in, vefatından sadece bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Doğum gününün hemen ertesi günü gelen bu acı haber sevenlerinde ve sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Ece İrtem’in yeniden gündeme gelen röportajında, meslek hayatında yaşadığı zorlukları anlatırken duygusal anlar yaşadığı ve “Allahım bana yardım et diye gözyaşlarıyla çok ağladım” dediği görülmüştü.

"ÇOK AĞLAMIŞLIĞIM VAR"

Genç oyuncu, verdiği o röportajda mücadelesini şu sözlerle ifade etmişti:

Pencereden bakıp çok gökyüzüne ağlamışlığım var. 'Allah'ım ne olur yardım et çok istiyorum, bir fırsat ver bana' diye çok ağlamışlığım vardır. Böyle dışarıdan şey zannediliyor ya parmağını şıklatınca olmuş gibi. Gerçekten uğraştım, pes etmemek benim en büyük mottom zaten.

"KISMET NEYSE ORAYA"

Röportajda Ece İrtem, hayat ve kader anlayışına ilişkin samimi ifadeler de kullanmıştı. Düvenci'nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna verdiği cevapla hayata teslimiyetini anlatan İrtem, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.

SON PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKTİ

Sanat dünyasını yasa boğan bu acı kaybın ardından, İrtem'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da dikkat çekti.

Vefatından sadece 5 gün önce çıktığı Uzak Doğu seyahatinden kareleri takipçileriyle paylaşan genç oyuncunun hayat dolu fotoğrafları, sevenleri için buruk bir anı olarak kaldı.

Sanatçı dostları ve takipçileri, gönderinin altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

VEFATINI AVUKATI BÖYLE AÇIKLADI

Ece İrtem'in ani vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: