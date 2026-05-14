Dua Lipa’dan Manifest sürprizi! Sosyal medya yıkıldı

Dünyanın en ünlü şarkıcıları arasında yer alan Dua Lipa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Sunny Hill Festivali'nde sahne alacak olan Manifest'e destek verdi.

Dua Lipa'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali

tarafından bu yıl sahne alacak sanatçılar açıklanmış, dünyaca ünlü isimler arasında Manifest grubu da yer almıştı.

"MANİFEST'İ SAHNEMİZDE AĞIRLAYACAĞIMIZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Her yıl 100 binden fazla kişiyi ağırlayan Sunny Hill Festival'inin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Manifest'i sahnemizde ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız. Sunny Hill ruhuna tam olarak uyan yeni bir enerji dalgası, tavır ve ses dalgası getiriyorlar. Priştine hazır ol, bu sadece başlangıç!"

Avrupa'nın en iyi 10 orta ölçekli festivali arasında iki kez aday gösterilen Sunny Hill Festivali, bu yıl 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Priştine'de gerçekleşecek.