Halk TV Magazin Dizi daha başlamadan peş peşe veda ettiler! Özgü Namal'ın ardından o da gitti

Dizi daha başlamadan peş peşe veda ettiler! Özgü Namal'ın ardından o da gitti Yeni sezonda seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Cevher” dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal’ın ardından bir isim daha projeye veda etti.

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