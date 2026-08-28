Dizi daha başlamadan peş peşe veda ettiler! Özgü Namal'ın ardından o da gitti
Yeni sezonda seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Cevher” dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal’ın ardından bir isim daha projeye veda etti.
Yeni sezonda seyirciyle buluşması beklenen “High Intellectual Potential” uyarlaması “Cevher” dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolü için prensipte el sıkışılan Özgü Namal’ın, şartların istediği şekilde ilerlememesi üzerine projeden çekildiği öğrenildi. Böylece henüz ekran yolculuğuna başlamayan yapımda ilk önemli ayrılık yaşandı.
Özgü Namal’ın ayrılığı sonrası gözler projenin geleceğine çevrilirken, kısa süre içinde bir veda haberi daha geldi.
Dizinin yönetmen koltuğu için anlaşma sağlanan Neslihan Yeşilyurt, yaptığı açıklamayla projeden ayrıldığını duyurdu.
Yeşilyurt, ayrılık kararının yaratıcı süreçte yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle alındığını belirterek, yapım şirketiyle karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yollarını ayırdıklarını ifade etti.
Neslihan Yeşilyurt açıklamasında, “Hazırlık sürecini büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürdüğümüz ‘Cevher’ projesinin yönetmenlik koltuğundan, projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alması beklenen dizi, henüz seyirciyle buluşmadan yaşanan iki önemli ayrılıkla gündeme geldi. Özgü Namal’ın ardından yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un da projeden ayrılmasıyla yerlerine gelecek isimler merak konusu oldu.