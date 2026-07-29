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Halk TV Magazin Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor

Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor

Sevdam Karadeniz dizisinde üst üste başrol krizi yaşanıyor. Aslıhan Malbora'nın ardından Damlasu İkizoğlu da projeden ayrıldı. Yapım ekibi, kadın başrol için üçüncü kez oyuncu arayışına girdi.

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Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor - Fotoğraf: 1
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Yeni sezonda ekrana gelecek "Sevdam Karadeniz" dizisinde bir kez daha başrol krizi yaşanıyor. Çekimleri Trabzon'da devam eden dizinin kadın başrolü bir kez daha değişirken, yapım ekibi Zeyşan Yeniceli karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladı.

Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor - Fotoğraf: 2
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin İstanbul sahnelerinin tamamlanmasının ardından Trabzon'daki çekimlere katılan Damlasu İkizoğlu, projeye veda etti. Ayrılığın ardından yapım ekibi, kadın başrol karakteri için yeniden oyuncu görüşmelerine başladı.

Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor - Fotoğraf: 3
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Dizinin kadın başrolü için ilk olarak Aslıhan Malbora ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, çekimler başlamadan projeden ayrılmış ve yerine Damlasu İkizoğlu dahil edilmişti.

İkizoğlu'nun da ekibe veda etmesiyle birlikte yapım, kısa süre içinde üçüncü kez kadın başrol arayışına girdi.

Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor - Fotoğraf: 4
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Kadın başrol cephesindeki değişikliklerin yanı sıra dizinin erkek başrolünde de revizyona gidilmişti. Daha önce Emre Bey ile anlaşan yapım şirketi, yollarını oyuncuyla ayırmış, yerine erkek başrol için Erdem Adilce ile el sıkışmıştı.

Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor - Fotoğraf: 5
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Şimdi ise gözler, Zeyşan Yeniceli karakterine hayat verecek yeni oyuncunun kim olacağına çevrildi.

Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor - Fotoğraf: 6
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Yapım ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadın başrolün kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

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