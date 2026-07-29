Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor
Sevdam Karadeniz dizisinde üst üste başrol krizi yaşanıyor. Aslıhan Malbora'nın ardından Damlasu İkizoğlu da projeden ayrıldı. Yapım ekibi, kadın başrol için üçüncü kez oyuncu arayışına girdi.
Yeni sezonda ekrana gelecek "Sevdam Karadeniz" dizisinde bir kez daha başrol krizi yaşanıyor. Çekimleri Trabzon'da devam eden dizinin kadın başrolü bir kez daha değişirken, yapım ekibi Zeyşan Yeniceli karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin İstanbul sahnelerinin tamamlanmasının ardından Trabzon'daki çekimlere katılan Damlasu İkizoğlu, projeye veda etti. Ayrılığın ardından yapım ekibi, kadın başrol karakteri için yeniden oyuncu görüşmelerine başladı.
Dizinin kadın başrolü için ilk olarak Aslıhan Malbora ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, çekimler başlamadan projeden ayrılmış ve yerine Damlasu İkizoğlu dahil edilmişti.
İkizoğlu'nun da ekibe veda etmesiyle birlikte yapım, kısa süre içinde üçüncü kez kadın başrol arayışına girdi.
Kadın başrol cephesindeki değişikliklerin yanı sıra dizinin erkek başrolünde de revizyona gidilmişti. Daha önce Emre Bey ile anlaşan yapım şirketi, yollarını oyuncuyla ayırmış, yerine erkek başrol için Erdem Adilce ile el sıkışmıştı.
Şimdi ise gözler, Zeyşan Yeniceli karakterine hayat verecek yeni oyuncunun kim olacağına çevrildi.
Yapım ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadın başrolün kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği öğrenildi.