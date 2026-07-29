Dizi başlamadan ayrılık rekoru kırdı! 3. kez kadın başrol aranıyor

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Yeni sezonda ekrana gelecek "Sevdam Karadeniz" dizisinde bir kez daha başrol krizi yaşanıyor. Çekimleri Trabzon'da devam eden dizinin kadın başrolü bir kez daha değişirken, yapım ekibi Zeyşan Yeniceli karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladı.