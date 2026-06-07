Dilan Polat’tan sonra Mükremin Gezgin’in hesabı da erişime engellendi
Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yaklaşık 6 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmiş ve hesabı kapatılmıştı.
Polat'ın ardından bir başka fenomen isim Mükremin Gezgin'in de Instagram hesabı erişime engellendi.
Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Gezgin'in hesabına girilemediği görüldü.
4 AYDIR TUTUKLUYDU
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Ankara'da gözaltına alınan ve 4 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 2 gün önce tahliye edildi.
Mükremin Gezgin için adalet yerini buldu diyen avukatı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sürecin bundan sonraki aşamalarını da hukuki çerçevede titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz."