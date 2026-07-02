Dilan Polat'ın son hali ortaya çıktı! Engin Polat hastane odasından paylaştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, son görüntüsü eşi Engin Polat tarafından paylaşıldı. Hastane odasında çekilen kare kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Engin Polat'ın paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti.

Polat ailesinin korumalığını yapan Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından Dilan Polat'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve yaklaşık 10 gün önce hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Günlerdir merak edilen paylaşım ise Engin Polat'tan geldi. Sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir kareyi paylaşan Polat, fotoğrafta eşi Dilan Polat'ın hastane yatağında tedavi gördüğü, kendisinin ise elini tutarak yanında olduğu anlara yer verdi.

"UMUDUN SANA YÖN GÖSTERMEYE DEVAM EDER"

Engin Polat, paylaşımına, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder." notunu ekledi. Dilan Polat'ın zayıflığı dikkat çekerken, paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce açıklama yapan Dilan Polat'ın yakın bir arkadaşı ise yaşanan sağlık problemlerinin yeni olmadığını belirterek, çocukluk yıllarından bu yana devam eden bazı rahatsızlıklarının son dönemde yaşanan olayların etkisiyle ağırlaştığını ifade etmişti.