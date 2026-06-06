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Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Dilan Polat'ın Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

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Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabı hakkında, Ankara Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli kararı verildi.

6,3 milyon takipçili hesap hakkında verilen erişim engelinin; aile değerlerine aykırılık ve müstehcen içeriklerin yayımlanmasına aracılık etmek suçlamaları nedeniyle uygulandığı belirtildi.

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli - Resim : 1

DİLAN POLAT'IN INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Takvim'in haberine göre; kararda, aile değerlerine aykırı olduğu değerlendirilen ve müstehcen yayın niteliği taşıdığı belirtilen içeriklere karşı erişim engeli tedbirinin uygulanmasının zorunlu hâle geldiği de ifade edildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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