Dilan Polat soruşturmasında karar: Köprünün ortasında aracını bırakmıştı
Dilan Polat hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olay nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, köprünün ortasında aracını bırakan Polat hakkında takipsizlik kararı verdi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşadığı olay nedeniyle başlatılan soruşturmada karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen inceleme sonucunda olayın suç unsuru taşımadığına hükmederek dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.
Geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeyken panik atak geçiren Dilan Polat, köprü üzerinde aracını durdurup inmişti. Yaşanan durum çevredeki sürücülerin ve güvenlik ekiplerinin dikkatini çekerken, polis kısa sürede olay yerine ulaşarak Polat'ı koruma altına almıştı.
UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre, olayın ardından yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Dilan Polat'ın yaşadığı yoğun stresten ötürü panik atak krizi geçirdiği tespit edildi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Savcılık, dosya kapsamında yapılan tüm incelemelerin ardından Dilan Polat'ın eyleminin suç oluşturmadığı kanaatine vardı. Bu doğrultuda soruşturma dosyası için takipsizlik kararı verildi.