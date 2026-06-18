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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, uzun süredir devam eden ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak nişanlandı.

Şubat ayında Asil Gök’ten evlilik teklifi alan ve “Evet” yanıtını veren Derya Uluğ, sevgilisiyle birlikte aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, bu özel anı sevdikleriyle paylaşarak mutluluklarını sosyal medyaya da taşıdı.

NİŞAN KARELERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, nişan törenine ait kareleri ortak bir paylaşım yaparak takipçileriyle paylaştı. Derya Uluğ ve Asil Gök’ün nişan haberine birçok ünlü isimden tebrik mesajları geldi.

Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi isimler ünlü çifti kutladı.