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Halk TV Magazin Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile Asil Gök çifti, 10 yıldır devam eden ilişkilerini nişanla taçlandırdı. Çift mutluluğunu sosyal medyada paylaşırken, birçok ünlü isimden tebrik mesajı yağdı.

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Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, uzun süredir devam eden ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak nişanlandı.

Şubat ayında Asil Gök’ten evlilik teklifi alan ve “Evet” yanıtını veren Derya Uluğ, sevgilisiyle birlikte aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, bu özel anı sevdikleriyle paylaşarak mutluluklarını sosyal medyaya da taşıdı.

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 1

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NİŞAN KARELERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, nişan törenine ait kareleri ortak bir paylaşım yaparak takipçileriyle paylaştı. Derya Uluğ ve Asil Gök’ün nişan haberine birçok ünlü isimden tebrik mesajları geldi.

Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi isimler ünlü çifti kutladı.

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 3

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 4

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 5

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 6

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 7

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 8

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 9

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 10

Derya Uluğ nişan yüzüğünü taktı! Ünlülerden tebrik yağdı - Resim : 11

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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