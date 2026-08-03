Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı!

5 5

Özel hayatına dair açıklamalarının yanı sıra müzik sektöründe yapay zekanın kullanımına da değinen Derya Uluğ, sanat üretiminin arkasındaki emeğe dikkat çekti.

Şarkıların ortaya çıkması için aylarca çalışıldığını belirten Uluğ, "Biz şarkıları ortaya çıkarırken aylarca emek veriyoruz. Gitarlar, yaylılar, her şey stüdyoda canlı çalınıyor. Müzisyenlik çok kıymetli. İnsanlar yiyeceğinden kesip enstrüman alıyor. Onların emeğinin yapay zekâ ile yok sayılması çok korkutucu." dedi.