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Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı!

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Asil Gök ile nişanlanan Derya Uluğ, evlilik tarihini ilk kez açıkladı.

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Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı! - Fotoğraf: 1
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam Kıbrıs'ta verdiği konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hem müzik sektöründe yapay zekanın etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan hem de özel hayatına dair konuşan Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök ile evlilik planlarını ilk kez paylaştı.

Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı! - Fotoğraf: 2
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Yaklaşık 10 yıllık birlikteliğin ardından nişanlanan Derya Uluğ, düğün hazırlıklarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Ünlü şarkıcı, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde bu yıl içinde nikah masasına oturacaklarını söyledi.

Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı! - Fotoğraf: 3
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Hürriyet'in haberine göre, Uluğ, "Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içinde sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız sade ve mutlu bir akşam hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı! - Fotoğraf: 4
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Gösterişli bir organizasyon yerine ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı samimi bir kutlama planladıklarını belirten Uluğ, düğünlerinin sade ve huzurlu bir atmosferde geçmesini istediklerini dile getirdi.

Derya Uluğ düğün tarihini ilk kez açıkladı! - Fotoğraf: 5
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Özel hayatına dair açıklamalarının yanı sıra müzik sektöründe yapay zekanın kullanımına da değinen Derya Uluğ, sanat üretiminin arkasındaki emeğe dikkat çekti.

Şarkıların ortaya çıkması için aylarca çalışıldığını belirten Uluğ, "Biz şarkıları ortaya çıkarırken aylarca emek veriyoruz. Gitarlar, yaylılar, her şey stüdyoda canlı çalınıyor. Müzisyenlik çok kıymetli. İnsanlar yiyeceğinden kesip enstrüman alıyor. Onların emeğinin yapay zekâ ile yok sayılması çok korkutucu." dedi.

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