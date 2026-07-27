Demet Şener ve İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! 'Bu adımı 10 yıl..'
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yıllar süren küslüğü çocukları için geride bıraktı. Eski eşiyle yeniden iyi ilişkiler kurduklarını açıklayan Şener, 10 yıl sonra gelen barışın perde arkasını anlattı.
2005 yılında dünyaevine giren ve 2018'de olaylı bir boşanma süreciyle yollarını ayıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yıllar sonra dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. Eski eşler, çocukları için yaşanan kırgınlıkları geride bırakarak yeniden bir araya geldi.
FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, turnuva boyunca tribünde yer alarak oğullarına destek verdi. Bu süreçte ikilinin arasındaki buzlar eridiği görüldü.
1995 Türkiye Güzeli olan Demet Şener, uzun süredir devam eden kırgınlığın sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, çocukları Ömer ve İrem için eski eşiyle ortak hareket ettiklerini belirterek, "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kutluay'ın kendisine bir adım attığını söyleyen Şener, "İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu" dedi.
Şener, iki çocuğunun da aile ortamından mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarım için her şeyi yaparım. İki çocuğumun da evde olması muazzam. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey" şeklinde konuştu.
Eski eşiyle yeniden bir ilişki yaşama ihtimali hakkında da konuşan Demet Şener, aralarında romantik bir birliktelik olmadığını açıkladı. Şener, "Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz" dedi.
İbrahim Kutluay'ın "Ben seninle kötü olmak istemiyorum" diyerek attığı adımın kendisi için önemli olduğunu belirten Şener, "Çocuklarımın her iki taraftan da mutlu olmasını isterim. 10 yıl geçti biliyorsunuz. Bu adımı 10 yıl bekledim diyemem ama böyle olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Kırgınlıkları geride bırakan eski eşler, çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Mikonos Adası'na tatile gitti. Demet Şener, tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.