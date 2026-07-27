Demet Şener ve İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! 'Bu adımı 10 yıl..'

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İbrahim Kutluay'ın kendisine bir adım attığını söyleyen Şener, "İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu" dedi.

Şener, iki çocuğunun da aile ortamından mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarım için her şeyi yaparım. İki çocuğumun da evde olması muazzam. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey" şeklinde konuştu.