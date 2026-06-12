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Halk TV Magazin Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dizisi biter bitmez Göcek'te tekne tatiline çıktı. Özdemir'in tercih ettiği lüks teknenin gecelik ücretinin 75 bin TL olduğu öğrenildi.

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Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin final yapmasının ardından sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Demet Özdemir, tatil için rotasını Göcek'e çevirdi.

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmeyi tercih eden Demet Özdemir, ailesiyle birlikte Göcek koylarında tekne tatili yaptı. Gün boyunca ailesiyle vakit geçiren oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Demet Özdemir'in tatil için tercih ettiği teknenin fiyatı da ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre lüks teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro yani 75 bin TL olduğu belirtildi.

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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Teknede müzik dinleyen Özdemir, bir ara Sezen Aksu'nın sevilen şarkısı Firuze'yi açtı. Şarkıya yüksek sesle eşlik eden oyuncunun neşeli anları çevredekilerin de dikkatini çekti.

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran Özdemir'in gün boyunca denize girmediği öğrenildi. Ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü ailesiyle sohbet ederek ve dinlenerek geçirdi.

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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Tatil sırasında zaman zaman telefonunu eline alan Özdemir, kano yapan arkadaşının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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Ünlü oyuncu kendisini fark eden muhabirlere de el sallayarak selam verdi.

Oyuncu Tatil Demet Özdemir
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