Demet Özdemir'in tekne tatili! Gecelik fiyatı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dizisi biter bitmez Göcek'te tekne tatiline çıktı. Özdemir'in tercih ettiği lüks teknenin gecelik ücretinin 75 bin TL olduğu öğrenildi.
Başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin final yapmasının ardından sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Demet Özdemir, tatil için rotasını Göcek'e çevirdi.
Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmeyi tercih eden Demet Özdemir, ailesiyle birlikte Göcek koylarında tekne tatili yaptı. Gün boyunca ailesiyle vakit geçiren oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.
Demet Özdemir'in tatil için tercih ettiği teknenin fiyatı da ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre lüks teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro yani 75 bin TL olduğu belirtildi.
Teknede müzik dinleyen Özdemir, bir ara Sezen Aksu'nın sevilen şarkısı Firuze'yi açtı. Şarkıya yüksek sesle eşlik eden oyuncunun neşeli anları çevredekilerin de dikkatini çekti.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Özdemir'in gün boyunca denize girmediği öğrenildi. Ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü ailesiyle sohbet ederek ve dinlenerek geçirdi.
Tatil sırasında zaman zaman telefonunu eline alan Özdemir, kano yapan arkadaşının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
Ünlü oyuncu kendisini fark eden muhabirlere de el sallayarak selam verdi.