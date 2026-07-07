Demet Akalın hastalığını açıkladı! Teklifleri tek tek reddediyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'ta vereceği konser öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yoğun çalışma temposunun kendisini yorduğunu söyleyen Akalın, esprili bir dille "tükenmişlik sendromuna" yakalandığını ifade ederken, konser tekliflerini de kabul etmediğini açıkladı.

Son dönemde peş peşe verdiği konserler ve televizyon programıyla yoğun bir tempoda çalışan Demet Akalın, artık dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"ALINMIŞ İŞLERİN DIŞINDA HİÇBİR İŞ KABUL ETMİYORUM"

Akalın, "Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil, gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım." sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Yoğun programı nedeniyle yeni konser ve iş tekliflerini geri çevirdiğini belirtti.