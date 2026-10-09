Danla Bilic karantina altına alındı

Çektiği viral videolarla ün kazanan Danla Bilic, hastanedeki tedavisi sürerken karantinaya alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya içerik üreticisi Danla Bilic, kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık probleminin yine ameliyatla sonuçlandığını duyurmuştu. Doğum günü için paylaştığı fotoğrafta hasta yatağında olan Danla Bilic, "Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. Canım Mete hocam da yaptı bile. 6 saat sürmüş kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk, iyileşince aranıza döneceğim. Bana biraz mola" notunu yazmıştı.

Hastanedeki tedavisi devam eden Danla Bilic, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafta 'Alerjik' ve 'İzolasyon' bileklerini gösteren Bilic, "Sabah bir uyandım karantinaya alınmışım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kalça dolgusunu nasıl yaptırdığını anlatan Danla Bilic, herkesi uyarmıştı. İsmi sürekli değiştirilen ve bu şekilde ülkeye sokulan bir madde yüzünden defalarca ameliyat olmak zorunda olduğunu anlattı:

"Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Popom çok güzeldi kilo verdikten sonra o da gitti. Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş."