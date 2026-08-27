Damarına stent takılmıştı: Bülent Şakrak son durumunu açıkladı!
Haziran ayında yaptırdığı check-up sırasında kalp damarlarında ciddi tıkanıklık tespit edilen Bülent Şakrak, stent takılmasının ardından sağlık durumuyla ilgili konuştu.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Kadıköy’de düzenlenen bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haziran ayında yaptırdığı check-up sırasında kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık tespit edilen ve ardından stent takılan Şakrak, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.
Sağlık durumunun nasıl olduğu sorulan Şakrak, kendisini iyi hissettiğini belirterek yaşadığı süreci esprili bir dille anlattı.
Ünlü oyuncu, “Çok iyiyim, stent takıldı. Türkçesini söyleyeyim; dişime kanal tedavisi yaptırmıştım, bu ondan daha hızlı oldu” dedi.
Şakrak, kalp damarlarındaki tıkanıklığın tesadüfen fark edildiğini söyledi. Kız arkadaşını kontrole götürdüğü sırada kendisinin de kontrol edildiğini belirten oyuncu, ardından hızlı bir şekilde işlem yaptırmaya karar verdiğini anlattı.
Şakrak, “Kız arkadaşımı kontrole götürmüştüm, orada ortaya çıktı. ‘Hadi yarın gidip yaptıralım’ dedim” ifadelerini kullandı.
Habertürk'ün haberine göre, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili haberlerin ardından çok sayıda kişinin kendisini arayıp sorduğunu belirten Şakrak, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Ünlü oyuncu, “Bir genç kız kardeşim, oyuncu meslektaşım vefat etti. O üzücü dönemde benimkisi de çıktı. O olaydan sonra haber büyüdü. Allah’a çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Arayanımız soranımız çok oldu tabii ki sağ olsunlar. Sevenimiz çokmuş” diye konuştu.
Bülent Şakrak, sağlık durumunun yanı sıra özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtladı. “O kalbi iyileştiren aşk mıdır?” sorusuna gülerek karşılık veren ünlü oyuncu, 1,5 yılı aşkın süredir bir ilişki yaşadığını söyledi.
Şakrak, “Çok tatlı, çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. 1,5 seneden fazladır beraberiz. Keyfimiz çok yerinde. Duygularımı çok gizlemem. Dingin giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gitti, gidiyor ve gidecek” ifadelerini kullandı.