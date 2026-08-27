Damarına stent takılmıştı: Bülent Şakrak son durumunu açıkladı!

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Habertürk'ün haberine göre, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili haberlerin ardından çok sayıda kişinin kendisini arayıp sorduğunu belirten Şakrak, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Ünlü oyuncu, “Bir genç kız kardeşim, oyuncu meslektaşım vefat etti. O üzücü dönemde benimkisi de çıktı. O olaydan sonra haber büyüdü. Allah’a çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Arayanımız soranımız çok oldu tabii ki sağ olsunlar. Sevenimiz çokmuş” diye konuştu.