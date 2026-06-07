Cumhurbaşkanı'nın kızını gözü görmedi: Ünlü futbolcu umursamadan gitti

Kolombiya Milli Takımı'nın Dünya Kupası uğurlama töreninde Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kızı Antonella'nın fotoğraf isteğini görmezden geldiği iddiasıyla eleştirilen milli futbolcu James Rodriguez, tartışmalara noktayı koydu.

Kolombiya Milli Takımı için Dünya Kupası öncesi uğurlama töreni düzenlendi. Törene Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve 17 yaşındaki kızı Antonella da katıldı.

"SENİNLE BİR FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLİR MİYİM?"

Etkinlik kapsamında oyunculara hediye takdim edildiği sırada, milli takım kaptanı James Rodriguez'in, Antonella Petro'nun "James, seninle bir fotoğraf çektirebilir miyim?" şeklindeki talebini yanıtsız bıraktığı iddia edildi. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, ülkede geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fotoğraf talebinin görmezden gelindiğini belirterek ünlü futbolcuyu eleştirirken, diğer bir kesim ise görüntülerin bağlamından koparıldığını savundu.

KRİZİN ORTASINDA ANTONELLA'DAN ÜNLÜ FUTBOLCUYA DESTEK

Gelen tepkilerin ardından Antonella Petro, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoyla eleştirilere karşı çıktı ve milli takıma destek çağrısı yaptı.

Rodriguez'in çocukluğundan bu yana idolü olduğunu vurgulayan Antonella, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm hayatım boyunca kutladığım ilk gol senindi James. 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay'a attığın o vole golünü asla unutmayacağım. Çocukken sana birçok mektup yazdım. Milli takımımızı birlik içinde desteklemeliyiz. Sahada hepimiz tek bir ülkeyiz. Burada hepimiz sizleri kollarımızı açarak bekliyoruz. Umarım bir gün seninle fotoğraf çektirme hayalim gerçekleşir. Hepinizi çok seviyorum."

RODRİGUEZ'DEN TEŞEKKÜR: O FOTOĞRAF YAKINDA ÇEKİLECEK, HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR

James Rodriguez, X hesabı üzerinden Antonella'yı etiketleyerek bir yanıt metni yayımladı. Takım arkadaşları adına teşekkürlerini ileten başarılı futbolcu, "Antonella, o fotoğraf yakında çekilecek. Ayrıca formam da sana feda olsun. Nereye göndermemi istersen bana söylemen yeterli. Bana ve tüm takım arkadaşlarıma verdiğin destek için çok teşekkür ederim. Her şeyin bir zamanı var ve şimdi Dünya Kupası'nda milli takımımız için birlik olma zamanı. Yakında görüşmek üzere" dedi.

Konunun tatlıya bağlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X üzerinden bir paylaşım yaparak, James Rodriguez'e teşekkür etti. (AA)