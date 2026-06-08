Cinsel saldırı ile suçlanan ünlü şarkıcı gözaltında!

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Fransız şarkıcı ve oyuncu Patrick Bruel, cinsel saldırı suçlamasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda Nanterre Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Üç kadının Bruel'in 1997 ile 2001 yılları arasında kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirmesi savcılığı harekete geçirdi.

Soruşturma sürerken başka mağdurlar da tespit edildi. İddia edilen suçlamaların Fransa ve Belçika'da işlendiği belirtildi.

Fransa ve Belçika basınında yer alan haberlerde yaklaşık 30 kadının Patrick Bruel'i suçladığı aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünlü şarkıcı ise tüm suçlamaları reddetti. Avukatları, Bruel'in ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.

Müvekkillerinin yetkililerin tüm sorularına cevap vereceğini ve masumiyetini ortaya koyacak belgeleri sunacağını ifade etti.