CHP'yi eleştirmişti: Erkan Petekkaya TRT dizisinde

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medyada CHP yönetimine yönelik yaptığı sert ve hakaret içerikli paylaşımın ardından dikkat çeken bir kariyer hamlesiyle gündeme geldi. Petekkaya'nın TRT’nin 15 Temmuz'u konu alan projesi "Asırlık Gece" dizisinin kadrosuna seçildiği öğrenildi.

CHP PAYLAŞIMIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Petekkaya, sosyal medya hesabından ana muhalefet partisini hedef alan çok sert bir paylaşım yapmıştı.

Türkiye’nin ekonomik koşulları ve emeklilerin durumu üzerinden iktidarı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir mitingine ait Halk TV ekran görüntüsünü alıntılayan oyuncu, mevcut iktidara yönelik herhangi bir eleştiride bulunmazken, muhalefet liderlerine adeta hakaret yağdırmıştı.

"SAHTEKARSINIZ, GUGUK KUŞUSUNUZ!"

Kısa sürede gündeme oturan paylaşımında CHP lideri Özgür Özel ve eski liderlerini hedef alan Petekkaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter, yeter, yeter, guguk kuşusunuz!!!! Bakın; Yılmaz Özdil. Deniz Baykal da Kemal Kılıçdaroğlu da siz de Özgür Özel kökünüz guguk kuşusunuz. Bi' kopun bu ülkemizin yakasından.

PAYLAŞIMI SİLMİŞ AMA TEPKİLERDEN KAÇAMAMIŞTI

Kamuoyunda büyük bir tartışma başlatan bu agresif tutumun ardından Petekkaya, yazdıklarını kısa süre sonra profilinden silmişti. Ancak paylaşımın ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Kullanıcılar ünlü oyuncuya, "Ülkeyi CHP mi yönetiyor?", "Tamer Karadağlı'nın koltuğuna göz dikmiş sanırım" ve "Kesin yakında TRT dizisinde oynar" gibi eleştirilerle tepki göstermişti.

TRT’NİN PROJESİNE TRANSFER OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının "TRT dizisinde oynar" yorumlarının üzerinden çok geçmeden, ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Erkan Petekkaya, TRT’nin 15 Temmuz’u konu alan “Asırlık Gece” dizisinin kadrosuna dahil edildi.

SALİH ZEKİ ÇOLAK KARAKTERİYLE 3 BÖLÜM EKRANDA OLACAK

Erkan Petekkaya, 15 Temmuz gecesinde, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olan "Salih Zeki Çolak" karakterine hayat verecek. Oyuncunun projenin 3 bölümünde yer alacağı öğrenildi.

Öte yandan, “Asırlık Gece” dizisinin, tarihi atmosferi tam yansıtmak adına olayların yaşandığı gerçek mekanlarda çekildiği belirtildi.