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Halk TV Magazin Cengiz Bozkurt’tan koltuk değnekli paylaşım: Son durumunu açıkladı

Cengiz Bozkurt’tan koltuk değnekli paylaşım: Son durumunu açıkladı

Sahnede geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Cengiz Bozkurt, fizik tedavi sürecine başladığını koltuk değnekleriyle paylaştığı görüntülerle duyurdu. Ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek moralinin yüksek olduğunu söyledi.

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Cengiz Bozkurt’tan koltuk değnekli paylaşım: Son durumunu açıkladı

Rol aldığı “Don Quixote” müzikalinin Ankara turnesi sırasında talihsiz bir sakatlık yaşayan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, geçirdiği ameliyatın ardından tedavi sürecine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayan Bozkurt, koltuk değnekleriyle yürüdüğü anları paylaştı.

"İKİNCİ FİZİK TEDAVİ SEANSI TAMAMLANDI"

Ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu. Açıklamasında, “Kalktık ayağa, toparlandık, ikinci fizik tedavi seansı tamamlandı. Var daha yolumuz ama moraller yüksek” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Bozkurt’a çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağdı.

Cengiz Bozkurt’tan koltuk değnekli paylaşım: Son durumunu açıkladı - Resim : 1

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SAHNEDE SAKATLANMIŞTI

Ankara turnesi sırasında sahnede ayak bileğinden sakatlanan Cengiz Bozkurt’un aşil tendonunun koptuğu öğrenilmişti.

Yaşadığı talihsiz kazanın ardından ameliyat masasına yatan ünlü oyuncunun tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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