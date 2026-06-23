Cemre Baysel o araca 12 milyon saydı: Özel plaka detayı!

Cemre Baysel, bu kez lüks araç tercihiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yaklaşık 12 milyon TL değerindeki yeni cipini teslim aldığı öğrenildi.

Güller ve Günahlar isimli dizi ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel’in kısa süre önce bir cip satın aldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 12 milyon TL değerindeki aracın teslimatının yapıldığı ve Baysel’in yeni aracına büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

ÖZEL PLAKA DETAYI MERAK UYANDIRDI

Takvim'in haberine göre, Baysel’in yeni aracında tercih ettiği plaka da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, memleketi İzmir’in plaka kodu olan “35”i ve ismini çağrıştıran "CMR" harflerini bir araya getirerek özel bir plaka oluşturdu.

Öte yandan Cemre Baysel’in geçtiğimiz günlerde küçük bir operasyon geçirdiği, sürecin başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.