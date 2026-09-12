Cem Yılmaz günler sonra ilk kez görüntülendi: Elindeki o detay dikkat çekti
Ayvacık’taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonrasında komedyen Cem Yılmaz ilke kez bir davette görüntülendi. Komedyenin davete bastonla katılması dikkatleri çekti.
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından operasyon masasına yatan ünlü komedyen Cem Yılmaz, haftalar süren tedavisinin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Katıldığı özel bir davette elindeki bastonla dikkat çeken usta sanatçı, neşeli tavırlarıyla sevenlerinin yüreğine su serpti.
YAZLIKTA ANİDEN FENALAŞMIŞTI
Ünlü sanatçının sağlık süreci, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında aniden fenalaşmasıyla başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine acilen hastaneye kaldırılan komedyen, doktorların hızlı müdahalesiyle derhal anjiyo operasyonuna alındı. Kritik sürecin ardından bir süre yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulan ünlü isim, taburcu edilerek dinlenme dönemine çekildi.
DAVETTEKİ NEŞESİ DİKKAT ÇEKTİ
Zorlu tedavi dönemini evinde tamamlayan Yılmaz, günler sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Katıldığı davette yürümesine destek olması amacıyla baston kullandığı görülen komedyenin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Çevresine gülücükler saçan sanatçının hızla toparlandığı ve moralinin yerinde olduğu gözlendi.