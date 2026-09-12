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Halk TV Magazin Cem Yılmaz günler sonra ilk kez görüntülendi: Elindeki o detay dikkat çekti

Cem Yılmaz günler sonra ilk kez görüntülendi: Elindeki o detay dikkat çekti

Ayvacık’taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonrasında komedyen Cem Yılmaz ilke kez bir davette görüntülendi. Komedyenin davete bastonla katılması dikkatleri çekti.

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Cem Yılmaz günler sonra ilk kez görüntülendi: Elindeki o detay dikkat çekti

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından operasyon masasına yatan ünlü komedyen Cem Yılmaz, haftalar süren tedavisinin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Katıldığı özel bir davette elindeki bastonla dikkat çeken usta sanatçı, neşeli tavırlarıyla sevenlerinin yüreğine su serpti.

Cem Yılmaz günler sonra ilk kez görüntülendi: Elindeki o detay dikkat çekti - Resim : 1

YAZLIKTA ANİDEN FENALAŞMIŞTI

Ünlü sanatçının sağlık süreci, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında aniden fenalaşmasıyla başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine acilen hastaneye kaldırılan komedyen, doktorların hızlı müdahalesiyle derhal anjiyo operasyonuna alındı. Kritik sürecin ardından bir süre yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulan ünlü isim, taburcu edilerek dinlenme dönemine çekildi.

Son Dakika | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldıSon Dakika | Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

DAVETTEKİ NEŞESİ DİKKAT ÇEKTİ

Zorlu tedavi dönemini evinde tamamlayan Yılmaz, günler sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Katıldığı davette yürümesine destek olması amacıyla baston kullandığı görülen komedyenin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Çevresine gülücükler saçan sanatçının hızla toparlandığı ve moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Yılmaz Komedyen
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