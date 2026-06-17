Cem Yılmaz geri sayımı başlattı: 22 yıl sonra dönüyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türk sinemasının çok izlenen yapımları arasında yer alan “G.O.R.A” paylaşımıyla heyecan yarattı. Yılmaz, 22 yıl aradan sonra hazırlıklarına başlanan “GORA 4 GORA” filmi için geri sayımın başlattığını duyurdu.

İlk olarak 2004 yılında vizyona giren “G.O.R.A”, geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve Türk sinemasının en çok konuşulan yapımları arasında yer almıştı.

Yeni filmin isminin “GORA 4 GORA” olacağı açıklanırken, yapım sürecinin devam ettiği belirtildi.

Filmin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir araya gelen Cem Yılmaz, setten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“SON GERİ SAYIM” MESAJI

Cem Yılmaz, son paylaşımında “Dün G.O.R.A’daydım. Son geri sayım…” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, filmin çekim sürecinde sona yaklaşıldığı şeklinde yorumlanırken, vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.