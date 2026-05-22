Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, uzun süredir gündemde olan ev tadilatı sürecinde 8 milyon TL zarar ettiği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Katıldığı bir davette konuşan Çağla Şıkel, “8 milyon TL zarar mı ettiniz?” sorusuna yanıt verdi. Ortaköy'deki evinin tadilatının 2 yıldır devam ettiğini belirten Şıkel, ne kadar zarar ettiğini tam olarak açıklamasa da bu süreçte çok masraf yaptığını belirtti.

"ÇOK ÇOK MASRAF ÇIKIYOR"

Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:

"2 yıldır tadilat devam ediyor. Biz deprem güçlendirme de yapmak istedik çocuklarımla beraber yaşayacağımız için. Zarar derken ev çok zor bir ev ve evin su girdiği yerler belli olmuyor bazen. Yaptı bitti diyoruz olmuyor, tekrar yapılıyor. Tabii ki meşakkatli bir süreç. Çok çok masraf çıkıyor yani."

Çağla Şıkel, iki yıldır devam eden tadilat nedeniyle Ortaköy'deki evine hala yerleşemedi.