Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu

Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde kadın başrol oyuncusu belli oldu. Burak Özçivit'in partneri, Tina karakterine hayat verecek olan Beyza Gümülcine oldu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde kadın başrol için karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Yeraltı dizisinde avukat Hande karakterini canlandıran Beyza Gümülcine, Burak Özçivit ile başrolü paylaşacak.

BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Dizi daha önce yaşanan başrol değişikliğiyle gündeme gelmişti. İlk olarak projede başrol oynaması planlanan Uğur Güneş diziden ayrılmış, yerine Burak Özçivit dahil olmuştu.

Uğur Güneş'in ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı "Doymadın, doyamadın" ve "Kul hakkı" ifadelerini içeren paylaşım ise Burak Özçivit'e gönderme olarak yorumlanmış ve uzun süre gündem olmuştu.