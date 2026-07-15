Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu

Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu

Daha önce başrol kriziyle gündeme gelen "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde Burak Özçivit'e eşlik edecek kadın oyuncu belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu

Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde kadın başrol oyuncusu belli oldu. Burak Özçivit'in partneri, Tina karakterine hayat verecek olan Beyza Gümülcine oldu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde kadın başrol için karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Yeraltı dizisinde avukat Hande karakterini canlandıran Beyza Gümülcine, Burak Özçivit ile başrolü paylaşacak.

Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu - Resim : 1

BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Dizi daha önce yaşanan başrol değişikliğiyle gündeme gelmişti. İlk olarak projede başrol oynaması planlanan Uğur Güneş diziden ayrılmış, yerine Burak Özçivit dahil olmuştu.

Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu - Resim : 2

Ünlü oyuncunun geride bıraktıkları şaşırttı! Milyonlarca dolarlık serveti ortaya çıktıÜnlü oyuncunun geride bıraktıkları şaşırttı! Milyonlarca dolarlık serveti ortaya çıktı

Uğur Güneş'in ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı "Doymadın, doyamadın" ve "Kul hakkı" ifadelerini içeren paylaşım ise Burak Özçivit'e gönderme olarak yorumlanmış ve uzun süre gündem olmuştu.

Burak Özçivit'e sürpriz partner! Başrol değişikliği çok konuşulmuştu - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dizi Oyuncu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro