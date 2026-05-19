Brad Pitt'in kızı babasının soyadını bıraktı!

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızları Zahara, üniversite mezuniyetinde kullandığı isimle gündem oldu.

21 yaşındaki Zahara, üniversite mezuniyet töreninde diplomasını alırken görüntülendi. ABD basınında yer alan haberlerde, Zahara'nın kendisini “Zahara Marley Jolie” olarak tanıttığı belirtildi.

"PITT" SOYADINI KULLANMADI

Zahara’nın artık babası Brad Pitt’in soyadını kullanmadığı, annesinin soyadını tercih ettiği öğrenildi. Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocuklarından Vivienne ve Maddox’un da son dönemde “Pitt” soyadını kullanmadığı öne sürülmüştü.

Zahara, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte annesi Angelina Jolie hakkında yaptığı konuşmayla da gündeme gelmişti. Annesi için “Bana iyi bir insan olmanın ne demek olduğunu gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in 2016 yılında başlayan ayrılık süreci, uzun süren hukuki mücadelelerin ardından Aralık 2024’te resmen tamamlanmıştı.