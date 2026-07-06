Sosyete kulislerini hareketlendiren Çiğdem Sabancı ile Ozan Ekşi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanan Çiğdem Sabancı'nın, Bilen'in yakın arkadaşı Ozan Ekşi ile aşk yaşadığı konuşulurken, ikiliyle ilgili şaşırtan bir detay daha gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre Ozan Ekşi, Faruk Bilen ile Çiğdem Sabancı arasındaki boşanma davasında yakın arkadaşının lehine mahkemede tanıklık yaptı. Hatta Bilen'in eski eşinden talep ettiği 75 milyon liralık tazminat davasında da onun şahidi olarak ifade verdi.

Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen

Ekşi'nin şimdi ise boşanma sürecinde tanıklık yaptığı arkadaşının eski eşi Çiğdem Sabancı ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen gelişme, sosyetenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ADLİYEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Ozan Ekşi ile Faruk Bilen'in, boşanma davası için gittikleri adliyede birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Öte yandan boşanma davasında Faruk Bilen'in eski eşi Çiğdem Sabancı'dan talep ettiği 75 milyon liralık tazminat istemi mahkeme tarafından reddedilmişti. Mahkeme ayrıca, Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.