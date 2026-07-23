Bir anda herkes aynı şortu giymeye başladı! Sörf yapmadan sörfçü oldular

Bu yaz plajda değil, sokakta da sörf şortları var. “Board Short Summer” adı verilen yeni moda akımı, sosyal medyada hızla yayılırken lüks moda markalarından ikinci el alışveriş platformlarına kadar geniş bir etki yarattı. Üstelik bu akımı benimseyenlerin büyük bölümü hayatında hiç sörf yapmadı.

SÖRF TAHTASI YOK AMA SÖRFÇÜ STİLİ VAR

“Board Short Summer” ifadesi ilk olarak moda dergisi Marie Claire tarafından kullanıldı. Akım, insanların sörf yapmasalar bile sörf kültüründen ilham alan bol kesim şortlar, solmuş tişörtler ve parmak arası terliklerle giyinmesini ifade ediyor.

UZMANLAR: İNSANLAR SADECE KIYAFET ALMIYOR

Moda uzmanlarına göre insanlar yalnızca bir şort satın almıyor daha özgür, rahat ve doğayla iç içe bir yaşam fikrine ilgi duyuyor.

Dijitalleşen yaşamın ardından birçok kişi sörf kültürünün temsil ettiği sade ve özgür yaşam tarzını benimsemek istiyor. Bu nedenle “Board Short Summer”, bir kıyafet trendinden çok bir yaşam tarzı sembolü olarak görülüyor.

GERÇEK SÖRFÇÜLER AYNI FİKİRDE DEĞİL

Haberde görüşlerine yer verilen profesyonel sörfçüler ise modanın ilgisinden memnun olsalar da, sörf kültürünün sadece kıyafetle taklit edilemeyeceğini söylüyor.

Onlara göre sörf; soğuk denizde saatler geçirmek, zorlu hava koşullarıyla mücadele etmek ve güçlü bir topluluğun parçası olmak anlamına geliyor. Bu nedenle “sörfçü görünmek” ile gerçekten sörf kültürünü yaşamak arasında büyük fark bulunuyor.