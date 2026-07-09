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Halk TV Magazin Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı

Yaz tatiline devam eden ünlü oyuncu Özgü Kaya, havuz başında verdiği bikinili pozları 2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı. O kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Özgü Kaya, yaz tatili için gittiği Antalya'dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı - Fotoğraf: 2
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Yaklaşık bir yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan başarılı oyuncu, bikinili havuz pozlarını 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı - Fotoğraf: 3
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Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarıyor.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı - Fotoğraf: 4
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Tatilinden peş peşe kareler paylaşan Kaya, havuz başında objektif karşısına geçerek verdiği bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı - Fotoğraf: 5
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Güzelliği ve fit fiziğiyle övgü toplayan oyuncunun paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada gündem olan kareler, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı - Fotoğraf: 6
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Özgü Kaya, tatil karelerini paylaşırken gönderisine "Özgüş tatilde" notunu ekledi.

Oyuncu Antalya Tatil
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