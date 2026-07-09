Halk TV Magazin Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı Yaz tatiline devam eden ünlü oyuncu Özgü Kaya, havuz başında verdiği bikinili pozları 2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı. O kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

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