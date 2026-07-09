Bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya 2 milyon kişiyle paylaştı
Yaz tatiline devam eden ünlü oyuncu Özgü Kaya, havuz başında verdiği bikinili pozları 2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı. O kareler beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Özgü Kaya, yaz tatili için gittiği Antalya'dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Yaklaşık bir yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan başarılı oyuncu, bikinili havuz pozlarını 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarıyor.
Tatilinden peş peşe kareler paylaşan Kaya, havuz başında objektif karşısına geçerek verdiği bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Güzelliği ve fit fiziğiyle övgü toplayan oyuncunun paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada gündem olan kareler, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
Özgü Kaya, tatil karelerini paylaşırken gönderisine "Özgüş tatilde" notunu ekledi.